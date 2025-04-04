Kevin de Bruyne, Manchester City'den ayrılacağını duyurdu

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Manchester City'de Kevin De Bruyne ile yollar ayrılıyor...

Ünlü futbolcu, sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kulübe olan veda kararını açıkladı.

De Bruyne, yazdığı mektubunda, Manchester City'deki son aylarının geldiğini belirterek bu kararın kolay olmadığını ancak futbolcular olarak herkesin bir gün bu anı yaşayacağını ifade etti.

AYRILACAĞINI DUYURDU

De Bruyne açıklamasında, "Her hikaye sona erer ancak bu en iyi bölümüydü." ifadelerini kullandı.

Manchester City kariyerinde 413 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 106 gol ve 174 asist kaydetti.

Kevin De Bruyne, 2015/16 sezonunda Manchester City'ye transfer olmuştu.

"HER HİKAYENİN BİR SONU VARDIR AMA BU KESİNLİKLE EN İYİ BÖLÜMDÜ"

Kevin de Bruyne'nin yaptığı paylaşım şu şekilde: