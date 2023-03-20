Kevin N'Koudou'dan yönetime isyan: Neden oynamıyorum

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, son dönemde kadroya alınmaması hakkında oldukça üzgün olan Kamerunlu oyuncunun Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi ile görüşüp içini döktüğü kaydedildi.

28 yaşındaki isim konuşmasında şunları kaydetti:

"Ben ne derseniz yaptım. Oyna dediniz oynadım. Sonradan girdiğim oyunlarda da iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Sakatlanmam mı sorun? Buna yapacak bir şeyim yok. Kimseye bir saygısızlık etmedim ama buna rağmen suçlu oldum. Sorunu çözün lütfen."