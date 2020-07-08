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Kezman'ın son hali
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mateja Kezman, imaj değişikliğine gitti. Sakallarını uzatan eski futbolcunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 11:19
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 41 yaşındaki Kezman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırttı.
Sakallarını uzatan eski futbolcunun yeni tarzı sosyal medyada binlerce kez paylaştı.
2006/2007 sezonunda Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mateja Kezman 2012'de futbolu bırakmıştı.
Kariyerinde Chelsea, PSG, PSV Eindhoven gibi takımlarda forma giyen Kezman, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 46 maça çıktı.
Eski Sırp golcü, Fenerbahçe forması ile çıktığı 46 Süper Lig maçında, takımına 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
İşte Kezman'ın paylaştığı fotoğraf: