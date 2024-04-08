Kırşehir FK, 3. Lig'e düştü

İHA
Deplasmanda oynanan Serik Belediye Spor maçının ardından matematiksel olarak umudunu yitiren Kırşehir FK, iki sezon sonra TFF 3. Lig’e düştü.
Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.
Takımı Çağatay Han Torun çalıştırıyordu
Kırşehir FK’yı iki sezondur Çağatay Han Torun yönetiyordu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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