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Kocaeli'de saha karıştı! Futbolcu taraftara tokat attı

Kocaeli'de saha karıştı! Futbolcu taraftara tokat attı Kocaeli’de Süper Amatör Liginde oynanan müsabakada ortalık karıştı. Bir futbolcu takım arkadaşına saldıran taraftarı tokat darbesiyle yere serdi, ardından da tekme attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.