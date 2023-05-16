Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi TFF 2. Lig'de yer alan Kocaelispor ve Çorum FK, şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen ilk iki takım oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 84'e çıkardı. Çorum FK da 1. Lig'e çıkan bir diğer takım oldu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, 76 puana yükseldi. Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. İki takım da garantiledi Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.