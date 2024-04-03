Kocaelispor geriden gelip Göztepe'yi yıktı

ensonhaber.com
1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi ağırladı.
Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Göztepe 44. dakikada Mamah, 71. dakikada ise Kubilay'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Candeias'ın penaltıları galibiyeti getirdi
83, 90 ve 90+9. dakikalarda Candeias'ın attığı penaltı golleriyle Kocaelispor, 3-2 öne geçti.
Bu sonucun ardından puanını 48'e yükselten Kocaelispor, ligdeki bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek.
56 puanda kalan Göztepe ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış