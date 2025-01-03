Kocaelispor, Iğdır FK'ya üç attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0'lık skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.
KOCAELİSPOR, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Yeşil-siyahlılar, 38 puanla ligin en tepesinde yer aldı. Iğdır FK ise 25 puanla 6. sırada konumlandı.
1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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