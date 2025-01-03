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Kocaelispor - Iğdır maçında tribünlerde olay çıktı

Kocaelispor - Iğdır maçında tribünlerde olay çıktı 1. Lig’de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı. Deplasman tribünündeki taraftarlar, blokları birbirinden ayıran bariyerleri ve koltukları parçaladı, olaylarda emniyet mensuplarından yaralanan oldu.