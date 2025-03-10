Kocaelispor ile Ankaragücü yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'de 29. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor ile play-off hattına yaklaşmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Konuk ekip Ankaragücü'ünün golünü 26. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.
Kocaelispor'da Markao, 79. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu beraberliğin ardından Kocaelispor, 58, Ankaragücü ise 38 puana ulaştı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ankaragücü, Iğdır FK'yı ağırlayacak.
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