Kocaelispor'da gollerin çoğunda Petkovic ve Tayfur Bingöl imzası

Kocaelispor, 16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olabilmek için sezon başında hücum hattına önemli futbolcuları dahil etti.

Yeşil-siyahlı ekip, özellikle Hırvat golcü Bruno Petkovic'in transferiyle ligdeki iddiasını ortaya koydu.

Kötü başladığı ilk devreyi 8. haftadan itibaren yaptığı çıkış sayesinde 8. sırada tamamlayan Kocaeli temsilcisi, geride kalan 17 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

Bu gollerin 10'unu Petkovic ve Tayfur Bingöl kaydetti.

GOLLER PETKOVIC VE TAYFUR'DAN

Tecrübeli forvet Petkovic, ligin ilk 8 haftasında oynanan tüm maçlarda sahaya ilk 11'de çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atan Hırvat golcü, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay yeşil sahalardan uzak kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor'un Kasımpaşa'yı ağırladığı maçın 82'inci dakikasında oyuna dahil olan Petkovic, 6 hafta sonra yeniden formasına kavuştu.

Sakatlık sonrası 3 maçta toplam 120 dakika süre alan tecrübeli forvet, 1 gole daha imza atarak ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen kanat forvet oyuncusu Tayfur Bingöl, attığı gollerle Kocaelispor'un kazandığı maçlarda belirleyici rol oynadı.

Tecrübeli futbolcu, forma giydiği 15 lig maçında 5 gole imza attı.

Tayfur Bingöl, Süper Lig'de Türk futbolcular arasında Konyaspor'un 8 gollü oyuncusu Umut Nayir'in ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

Takımın gol yükünü sırtlayan Petkovic ve Tayfur Bingöl ikilisini 2 golle Serdar Dursun takip etti.

Ketia, Agyei ve Smolcic ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

PETKOVIC VE TAYFUR BİNGÖL'DEN 15 PUANLIK KATKI

Yeşil-siyahlı takım, Petkovic ve Tayfur Bingöl'ün gol attığı 9 karşılaşmada, 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Kocaelispor, bu karşılaşmalarda 15 puan topladı.

Süper Lig puan tablosunda orta sıralarda bulunan Kocaeli ekibi, gol sayısında ise alt sıralarda yer aldı.

Yeşil-siyahlılar, 10 gollü Eyüpspor, 14'er golü bulunan Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'dan sonra en az gol atan 4. takım oldu.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN

Kocaelispor, skor üretme konusunda sıkıntı yaşasa da savunmadaki başarısıyla dikkati çekti.

Yeşil-siyahlı ekip, 17 hafta sonunda kalesinde 17 gol gördü.

Kocaeli temsilcisi, maç başına 1 gol ortalamasıyla ligin en az gol yiyen 5. takımı oldu.

Kocaeli ekibinin ligin ilk devresindeki en istikrarlı ismi ise kaleci Jovanovic oldu.

Sırp file bekçisi, ligin ilk yarısındaki 17 maçında tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika kalesini korudu. Jovanovic, 6 maçta kalesini gole kapadı.