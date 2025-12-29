Abone ol: Google News

Trabzonspor, Süper Kupa mesaisini sürdürüyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 13:22
Trabzonspor, Süper Kupa mesaisini sürdürüyor
  • Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.
  • Antrenmanlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde yapılıyor.
  • Maç, 5 Ocak'ta Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını saat 16.00’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

MAÇIN TARİHİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Eshspor Haberleri