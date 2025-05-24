Kocaelispor’da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi
İHA

Kocaelispor Kulübü, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sportif direktörlük kadrosunda değişikliğe gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda kulübümüzün sportif direktörlüğü görevine Metin Özkan, yardımcılığına ise Selçuk Kösemen’in getirilmesine karar verilmiştir.

ÇALIŞMALAR BEKLENİYOR

Yeni atanan isimlerin, önümüzdeki günlerde kulübün sportif yapılanmasıyla ilgili çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor