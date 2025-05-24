Kocaelispor’da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi

İHA
Kocaelispor Kulübü, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sportif direktörlük kadrosunda değişikliğe gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda kulübümüzün sportif direktörlüğü görevine Metin Özkan, yardımcılığına ise Selçuk Kösemen’in getirilmesine karar verilmiştir.
ÇALIŞMALAR BEKLENİYOR
Yeni atanan isimlerin, önümüzdeki günlerde kulübün sportif yapılanmasıyla ilgili çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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