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    Konyaspor - BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç saat kaçta?

    Konyaspor ilk maçta 3-0 yendiği Bate Borisov ile seyircisi önünde rövanş maçına çıkıyor.Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.İşte detaylar..
    • 28.07.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:53
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    Konyaspor - BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç saat kaçta?

    UEFA Avrupa Konfesans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda BATE Borisov'u 3-0 mağlup eden Konyaspor rövanş maçına çıkıyor.İlk maçta büyük beğeni toplayan yeşil beyazlılar tur kapısını araladı.

    Bugün seyircisi önünde BATE Borisov ile rövanş maçına çıkacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın dolu tribünler önünde oynanması bekliyor.

    Konyaspor - BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç saat kaçta? #1

    Maçı televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar maçın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.Peki Konyaspor - BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak.İşte maçın detayları..

    Konyaspor - BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Konyaspor - BATE Borisov maçı 28 Temmuz (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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