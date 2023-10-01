Konyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İlk 11'ler
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar