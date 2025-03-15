Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.
Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan
Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
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