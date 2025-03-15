Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

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Emre Çalışkan
Editor