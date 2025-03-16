Konyaspor, Beşiktaş'ı 7 maç sonra yendi

İHA

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi.

Yeşil-beyazlılar, bu maçla birlikte rakibine karşı şanssızlığını da sona erdirdi.

Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

SON GALİBİYET 2021 YILINDAYDI

Konyaspor, bu maç öncesinde Beşiktaş'ı 2021-2022 sezonunda, 27 Aralık 2021 tarihinde yine sahasında 1-0 yenmişti.