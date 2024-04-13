Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle geçti Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 21. dakikada Alassane Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme Sitya kaydetti.

Konya rahat nefes aldı

Konyaspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışarak puanını 36'ya yükseltti. Üst üste 4. iç saha maçından da galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.