Konyaspor-Fatih Karagümrük maçında kazanan yok Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 37. hafta maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Alparslan Erdem'in ekibi Fatih Karagümrük, hakem Yasin Kol yönetiminde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takım 1'er puan aldı

Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 45+4. dakikada Mbaye Diagne ile cevap verdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Diagne gol sayısını 21'e çıkardı

Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne, attığı golle 21 gollü Mauro Icardi'yi yakaladı ve krallık yarışında 2. sırayı Arjantinli yıldızla paylaştı. Diagne ayrıca 5 de asist yaptı. Karagümrük'ün golünün asistini de eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli yaptı.

Konyaspor bu sonuçla ligde 2 maçtır kazanamıyor. Karagümrük ise Kayserispor galibiyeti sonrası puan kaybetti.

Bu sonuç Karagümrük puanını 48'e çıkardı. Konyaspor ise 50 yaptı.