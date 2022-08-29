Petrol
99.88
0.88%
Euro
18.0785
-0.10%
Dolar
18.1882
0.13%
Altın
1.006
-0.92%
Borsa
3145
-0.04%
Bitcoin
365.100
-1.40%
BTXN Coin
4.37
-5.00%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı.İşte kritik maçın detayları..
    • 29.08.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.Kritik maçın ne zaman oynanacağı ve kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe 7 puanda bulunurken Konyaspor 5 puanda bulunuyor.İki takımın karşılaşacağı zorlu mücadele Eskişehir'de oynanacak.

    Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçtiğimiz sezona damga vuran Konyaspor bu maçtan galip ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile taraftarını heyecanlandıran bir performans sergilemeye başladı.

    Konyaspor stadyumunda gerçekleştirilen zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Eskişehir'de oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları..

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos (bugün) saat 19.15'te başlayacak.Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Maçı televizyondan takip edecek olan taraftarlar mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalından izleyebilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı
    Dünya

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!
    Medya

    Kardeşlerim yeni sezon 2. fragmanı: Bu fragmanda ölüm var!

    Görüş Bildir