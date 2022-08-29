Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı.İşte kritik maçın detayları..

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.Kritik maçın ne zaman oynanacağı ve kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe 7 puanda bulunurken Konyaspor 5 puanda bulunuyor.İki takımın karşılaşacağı zorlu mücadele Eskişehir'de oynanacak.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçtiğimiz sezona damga vuran Konyaspor bu maçtan galip ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile taraftarını heyecanlandıran bir performans sergilemeye başladı.

Konyaspor stadyumunda gerçekleştirilen zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Eskişehir'de oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları..

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos (bugün) saat 19.15'te başlayacak.Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Maçı televizyondan takip edecek olan taraftarlar mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalından izleyebilecek.