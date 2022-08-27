Konyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlardan büyük ilgi

Eskişehir’de oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan 30 bin 800 biletten 26 bin 500’ünün satıldığı aktarıldı.

Süper Lig'in 3.haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması sebebiyle Fenerbahçe’yi Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

Biletler tükenmek üzere

Pazartesi akşam 19.30’da başlayacak olan mücadele öncesinde 1623’ü deplasman tribünü olmak üzere 30 bin 800 adet bile satışa çıkarıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören biletlerden 26 bin 500'ünün satıldığı bildirildi.

Maç biletleri misafir tribün için 34, ev sahibi tribünleri için ise 42 liradan satılırken, Fenerbahçeliler deplasman tribünü biletlerinin tamamını aldı.

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması nedeniyle golsüz berabere kaldığı Başakşehir karşılaşmasını da Eskişehir’de oynamıştı. Konyaspor, ilk galibiyetini geçen hafta aldı

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren ev sahibi Konyaspor, yeni sezonun ilk iki haftasında sırasıyla deplasmanda Ankaragücü ile sahasında da Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk iki hafta golsüz beraberliklerle sahadan ayrılan Konyaspor 3. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 ile mağlup edip sezonun ilk 3 puanına ulaşmıştı. Konyaspor, Fenerbahçe maçı öncesi ligde 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, 3.haftayı lider tamamladı

Konuk ekip Fenerbahçe ise Jorge Jesus yönetiminde sezona evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerek puanını 7'ye yükselterek haftayı lider tamamladı.