Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında, taraftarlar coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi.

Süper Lig'în 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Konya ekibi ilk 10 dakikada 2 gol buldu ve maçı kopardı.

Fenerbahçe, mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can ile bir gol bulsa da puan için yeterli olmadı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

TRİBÜNLERDEN İZMİR MARŞI

Konya'da ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.

Tribünlerin uzun süre boyunca İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı İZLE

