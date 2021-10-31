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    Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı

    Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında, taraftarlar coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 09:43
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    Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı

    Süper Lig'în 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Konya ekibi ilk 10 dakikada 2 gol buldu ve maçı kopardı.

    Fenerbahçe, mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can ile bir gol bulsa da puan için yeterli olmadı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı #1

    TRİBÜNLERDEN İZMİR MARŞI

    Konya'da ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.

    Tribünlerin uzun süre boyunca İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

    Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı İZLE

    Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı #2

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