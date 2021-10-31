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Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı
Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında, taraftarlar coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 09:37
- Güncelleme : 31.10.2021 - 09:43
Süper Lig'în 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Konya ekibi ilk 10 dakikada 2 gol buldu ve maçı kopardı.
Fenerbahçe, mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can ile bir gol bulsa da puan için yeterli olmadı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
TRİBÜNLERDEN İZMİR MARŞI
Konya'da ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.
Tribünlerin uzun süre boyunca İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
Konyaspor-Fenerbahçe maçında İzmir Marşı İZLE