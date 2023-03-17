Konyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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5' Sağdan Muhammet Demir, Abdülkerim'den topu çaldı. Hemen ceza sahası içindeki Mahir Emreli'ye bırakmak istedi ama Dubois araya girdi.
3' Mahir Emreli sağdan son çizgiye inip dışarıya çevirdi. Savunmada Dubois'ten kritik bir müdahale geldi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış, Kerem, Icardi