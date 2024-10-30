Konyaspor, Recep Uçar ile anlaşmaya vardı

İHA

Konyaspor, Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"ANLAŞMA SAĞLADIK"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Recep Uçar Hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep Hocamız Konya'ya gelecek, sözleşme imzalayacağız.

SON OLARAK KAYSERİSPOR'DA GÖREV YAPTI

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.