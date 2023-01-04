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    Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Konyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..
    • 04.01.2023 - 18:01
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    Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

    Futbolseverler Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor.

    Konyaspor Süper Lig'de üst sıraları zorlarken Sivasspor düşme hattında yer alıyor.

    Konyaspor oynadığı 15 maçta topladığı 25 puan ile 7. sırada yer alırken rakibi Sivasspor oynadığı 16 maçta 14 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor.

    Peki Konyaspor ile Sivasspor'un kozlarını paylaşacağı kritik maç ne saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman?

    Konyaspor - Sivasspor maçı bugün akşam saat 20.00'de oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Ümit Öztükr yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.


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