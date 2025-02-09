Konyaspor, Süper Lig'de kalesini gole kapatamıyor

İHA

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde 36 gol görürken sadece 4 maçını gol yemeden tamamladı.

KONYASPOR, SON 8 MAÇTA DA GOL YEDİ

Ligde çıktığı son 8 lig maçında da kalesini gole kapatamayan yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 14 gol gördü.

Konya ekibi, 8 lig maçında sadece Bodrum FK'ya karşı 3-1 galibiyet gelebilirken diğer maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

KUPADA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Türkiye Kupası'nda ise Konyaspor, çıktığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, 18 kez gol sevinci yaşadı.