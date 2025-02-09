Konyaspor, Süper Lig'de kalesini gole kapatamıyor

İHA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı.
Söz konusu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde 36 gol görürken sadece 4 maçını gol yemeden tamamladı.
KONYASPOR, SON 8 MAÇTA DA GOL YEDİ
Ligde çıktığı son 8 lig maçında da kalesini gole kapatamayan yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 14 gol gördü.
Konya ekibi, 8 lig maçında sadece Bodrum FK'ya karşı 3-1 galibiyet gelebilirken diğer maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
KUPADA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Türkiye Kupası'nda ise Konyaspor, çıktığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, 18 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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