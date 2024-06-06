Konyaspor, teknik direktörü Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladı

İHA
Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut katıldı.
"Teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz.
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