Konyaspor, teknik direktörü Ali Çamdalı ile sözleşme imzaladı
İHA

Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut katıldı.

"Teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz"

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)