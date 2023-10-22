Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi sona erdi

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Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.