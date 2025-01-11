İHA
Konyaspor Kulübü, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Sensiz kışları yazdım, senli baharları..' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.
11 OCAK 2022'DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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