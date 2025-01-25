Konyaspor'dan Galatasaray maçında kırmızı kart itirazı!

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk takım Konyaspor, maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.

YUNUS'A SARI KART ÇIKTI

Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.

VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)