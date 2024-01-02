Konyaspor'dan Galatasaray'a ihtar! Paramız ödenmedi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın eski kulübü Konyaspor, sarı-kırmızılı takıma ihtar çektiklerini duyurdu. Yeşil-beyazlılar, İstanbul devine dava açacak.

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Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'a, Süper Lig ekibinden kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan transfer ettiği ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlılardan sarı-kırmızılılara ihtar çekildi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan alacaklarının olduğunu ve parayı alamadıkları takdirde dava açacaklarını açıkladı.

Ömer Korkmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Galatasaray kulübünden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik.

Abdülkerim Bardakcı'nın KAP açıklaması

25 Haziran 2022 tarihinde Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Galatasaray, KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

Kısa sürede piyasa değerini katladı

Galatasaray'la 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sarı-kırmızılı formayla 60 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Galatasaray'la yaşadığı şampiyonluğun ardından 2023 Haziran'da ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Abdülkerim Bardakcı, Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesiyle milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Transfermarkt verilerine göre Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olduğu dönemde piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak belirlenmişti.