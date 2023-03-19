Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan Galatasaray maçına ilişkin kırmızı kart itirafı Konyaspor'un uzatmada bulduğu golle Galatasaray'ı devirdiği mücadeleye Ahmet Oğuz'un Galatasaray'ın beki Leo Dubois'ya yaptığı hareket damga vurdu. Konyasporlu futbolcu kırmızı kart itirafında bulunarak Fransız yıldızdan özür diledi.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Uzatma dakikalarında galibiyet golünü bulan ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisine de son vermişti.

Maça damga vuran pozisyon

Karşılaşmanın ilk yarısında yeşil beyazlıların sağ beki Ahmet Oğuz, Leo Dubois'ya sert bir müdahalede bulundu. Hakem Zorbay Küçük, Konyasporlu futbolcuya sarı kart gördü.

Kırmızı kart itirafı

30 yaşındaki futbolcu, Beyaz TV yayınına katılarak rakibinden özür diledi.

Ahmet Oğuz, "Pozisyonu izledim, kırmızı kart görmeliydim. Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış, pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum, Dubois'dan da özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Muslera ve Sehic arasında yaşanan gerilime ilişkin de konuşan tecrübeli futbolcu, "Sehic, 'Benim yeni doğmuş çocuğuma küfür edildi, aileme küfür edildi, o konuda sinirliydim' dedi. Ama böyle yapmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı