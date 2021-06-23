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Koulibaly’den ülkesine bir gemi dolusu yardım
Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly, Senegal'in koronavirüsle mücadelesine destek olmak için ülkesine bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yardımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 09:09
- Güncelleme : 23.06.2021 - 10:04
İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'da forma giyen Kalidou Koulibaly, 30'uncu doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.
DOĞUM GÜNÜNDE ÜLKESİNİ UNUTMADI
İtalya basınında çıkan haberlere göre, 20 Haziran Pazar günü 30 yaşına basan Koulibaly, doğum gününde ülkesine, koronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans gönderdi.
Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden geminin 1 hafta içinde Senegal'e ulaşması bekleniyor.
Sık sık yaptığı insani yardımlarla adını duyuran 30 yaşındaki futbolcu, ülkesinde çocukların eğitimi için de çeşitli projelere önderlik ediyor.