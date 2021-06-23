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Koulibaly’den ülkesine bir gemi dolusu yardım

Koulibaly’den ülkesine bir gemi dolusu yardım

Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly, Senegal'in koronavirüsle mücadelesine destek olmak için ülkesine bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yardımda bulundu.