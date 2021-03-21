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- Kritik derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe yenişemedi
Kritik derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe yenişemedi
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golü Vida'dan gelirken konuk takımın golü ise Ozan Tufan'dan geldi.
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 20:55
- Güncelleme : 21.03.2021 - 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İLK GOL VIDA'DAN
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 48. dakikada geldi. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Domagoj Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
OZAN'DAN NEFİS PLASE
Fenerbahçe'ye eşitliği getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı. Ceza sahası yayından plase ve sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 64, Fenerbahçe 59 puana yükseldi.
Beşiktaş, milli aradan sonra ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Denizlispor'u konuk edecek.