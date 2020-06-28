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    Kruse: Haklı olduğumu düşünüyorum

    Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili haklı olduğunu düşündüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 16:14
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    Kruse: Haklı olduğumu düşünüyorum #1

    Fenerbahçe'de oynadığı futbolla değil saha dışındaki hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, koronavirüs sürecinde ödeme yapılmadığı için kulüpten ayrılma kararı almıştı.

    Resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp; Alman futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve konunun spor yargısına taşınacağını duyurmuştu.

    Kruse: Haklı olduğumu düşünüyorum #2

    ''HAKLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM''

    Konuyla ilgili Sky Sports'a konuşan Max Kruse, haklı olduğunu söyledi.

    Alman futbolcu, ''Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga’ya dönmek.'' ifadelerini kullandı.

    Kruse: Haklı olduğumu düşünüyorum #3

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