Kruse: Haklı olduğumu düşünüyorum

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili haklı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla değil saha dışındaki hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, koronavirüs sürecinde ödeme yapılmadığı için kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp; Alman futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve konunun spor yargısına taşınacağını duyurmuştu.

''HAKLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM''

Konuyla ilgili Sky Sports'a konuşan Max Kruse, haklı olduğunu söyledi.

Alman futbolcu, ''Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga’ya dönmek.'' ifadelerini kullandı.