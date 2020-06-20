Kruse: Ödeme gecikmeleri telafi edilmedi

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıklayan Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün borçlarını ödememesi nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldığını belirtti.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla değil saha dışındaki hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, koronavirüs sürecinde ödeme yapılmadığı için kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp; Alman futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ve konunun spor yargısına taşınacağını duyurmuştu.

''BU ADIMI ATMAK ZORUNDA KALDIM''

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Max Kruse, kulübün geciken ödemelerini yapmamış olmasının kendisini bu adımı atmak zorunda bıraktığını belirtti.

32 yaşındaki Alman futbolcunun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

''Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım. Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşulları uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.''





"PANDEMİ ÖNCESİNE AİT BORCUMUZ YOKTUR"

Fenerbahçe Kulübü ise Kruse'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından yaptığı açıklama ile pandemi dönemine ait borçlarının bulunmadığını belirtmişti.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."