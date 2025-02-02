Krzysztof Piatek, gol krallığı yarışında farkı açtı

İHA

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 4-0 mağlup etti.

Samsunspor filelerini 3 kez sarsan Krzysztof Piatek, bu sezon 2. kez hat-trick yaparken, ligde de 18. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor karşısında ilk kez hat-trick yapan Polonyalı futbolcu, Samsunspor karşısında attığı 3 golle bu sezon istatistiğini 2. kez tekrarladı.

EN YAKIN TAKİPÇİSİNİN 5 GOL ÖNÜNDE

29 yaşındaki santrfor, ligde gol krallığı yarışında 13 golü bulunan en yakın takipçisi Simon Banza'nın önünde zirvede yer alıyor.

Yarışta Banza'yı 12 golle Mame Thiam, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri takip ediyor.