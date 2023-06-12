Kulüpler Birliği, TFF Başkanlığı için kararını verdi Kulüpler Birliği'nin toplantısı sonrası vakfın başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu ve TFF Başkanlığı seçiminde, büyük çoğunluğun Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 22 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda kritik bir toplantı yapıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

"Tek adaylı bir seçime gidiyoruz"

TFF Başkanlığı için Kulüpler Birliği üyelerinin büyük çoğunluğunun Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini söyleyen Ali Koç şunları söyledi:

"Toplantımızın ana maddesi TFF seçimiyle alakalıydı. TFF başkanlığına aday olacaklar kimse gelip bizlere projelerini anlatmaları ve bizlerin de ihtiyaçlarımız, dertlerimiz konularında istişare yapmaktı. Uzun zamandır seçimler tek adaylı yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim olması gerektiğini düşünüyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil ama bunun not edilmesini istiyoruz. Görünen o ki tek adaylı bir seçime gidiyoruz."

"Mehmet Büyükekşi bundan sonra yapacaklarını anlattı. Futbolun en önemli paydaşları kulüplerdirdir. Ama futbol sektöründe sözü en az dinlenen de kulüplerdir. Bunun önüne geçilmesi için Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalıdır. Başkanımızla konuştuklarımızdan birisi de Kulüpler Birliği A.Ş.'nin başlatılmasıdır. Uzun vadeli bir yolculuğun tohumlarının bugün atılması konusunu ele aldık ki Büyükekşi de buna olumlu bakıyor."

"Hakem atamaları ve performansı konusunda hepimizin sıkıntısı var"

Başkan Ali Koç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kurullarda memnun değiliz. Kurulların liyakat bazlı olmaması ve güvenilirliğinin sürekli sorgulanması... Temsilci ve gözlemci kurullarının baştan aşağı yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle hakem atamaları ve performansı konusunda hepimizin sıkıntısı var. Yapay zeka ataması niyet olarak iyidir ama teknoloji kullanarak yapılan bu sistem henüz yeterli düzeye gelememiştir. Yapay zekada "etap dışı" unsuru var. Bunu şimdilik not edin, ilerleyen günlerde bunu da konuşacağız. Türkiye Ligi'nin şampiyonluk primi 1 milyon euronun altından. 25 milyon TL ediyor. Euroleague'den şikayet ediyoruz ama bu Euroleague'nin bile altında. Bazı kulüpler 4-6 milyon euro arasında alıyor, bazıları ise 8-10 milyon euro arası alıyor."

"Büyükekşi'yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu"

Kulüplerin çoğunun Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini söyleyen Ali Koç sözlerini şöyle bitirdi: