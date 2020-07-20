Küme düşme hattındaki ihtimaller

Süper Lig'in son haftasında küme düşme ihtimali olan 4 takımın maçlarından sonra puanlar eşitlenirse oldukça karışık bir tablo ile karşı karşıya kalınabilir.

Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.

Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Ç. Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.

İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.

İşte küme düşme hattında oluşabilecek ihtimaller:

1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;

Ç. Rizespor - 10

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6

Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.





2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar

Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Ç. Rizespor - 4

Ç. Rizespor küme düşüyor.

3- ÇAYKUR RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar

Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4

Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor.





4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Denizlispor - 7

Ç. Rizespor - 7

Malatyaspor - 3

Malatyaspor küme düşüyor.

5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Ç. Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3

Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR

Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Ç. Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor