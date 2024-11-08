Kylian Mbappe'den Mauro Icardi'ye geçmiş olsun mesajı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu müsabakada ise sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.

Maçın son bölümünde sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

"GÜÇLÜ KAL DOSTUM"

Bu gelişme üzerine Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Arjantinli oyuncunun sakatlığına kayıtsız kalmadı.

Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, golcü oyuncunun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı.

Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.