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Haber Merkezi

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'nın, şarkıcı sevgilisi L-Gante ile hafta sonu İstanbul'da olacağı belirtildi.

Çiftin İstanbul’un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı aktarılırken, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Wanda'nın bir ödül törenine katılacağı ve derbide statta olmayacağı öne sürüldü.

DERBİYİ İZLEMEYECEKLER

Wanda Nara’nın, derbi saatlerinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir ödül törenine katılarak ödül alması bekleniyor. Bu program nedeniyle derbiyi stadyumdan izleyemeyecek olan çiftin, İstanbul’daki planları arasında maçın bir parçası olmak bulunmuyor.

Wanda Nara ve L-Gante’nin, İstanbul'da kısa süreli kalacakları ve salı ya da çarşamba günü ülkeleri Arjantin'e geri dönecekleri öğrenildi.

L-GANTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dün L-Gante, Wanda Nara ile Pinamar'daki tatilleri sırasında ATV kullanırken ciddi bir kaza geçirdi. Yanlış bir manevra sonucu aracı devrilen L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık oluştu.

Kaza sonrasında L-Gante'nin ayağa kalktığı ancak acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikilinin hastanedeki hallerini paylaştı.