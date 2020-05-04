La Liga haziranda başlıyor La Liga Başkanı Javier Tebas, kulüplerin anlaşmaya vardığını ve ligin haziran ayında start alacağını duyurdu.

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İspanya, futbola dönmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs vakalarının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da La Liga ve kulüpler toplantı yaptı.

HAZİRAN AYINDA LİGLER BAŞLIYOR

La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

Tebas, ''Kulüpler haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini açıkladı.

BU HAFTA ANTRENMANLAR BAŞLIYOR

Ayrıca Tebas, İspanya'da kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlayacağını belirtti.