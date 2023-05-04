La Liga'da en fazla maça çıkan Türk futbolcu olan Enes Ünal, Getafe'ye galibiyeti getirdi İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe, konuk ettiği Celta Vigo'yu milli futbolcumuz Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Toplamda 196. maçına çıkan Enes, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak La Liga'da en fazla maça çıkan Türk futbolcu oldu.

AA & Ensonhaber La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, 33. hafta maçında Celta Vigo'yu ağırladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında takımına penaltı kazandıran milli futbolcumuz Enes Ünal, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Ligde 6 maç sonra galibiyet alan Getafe, 34 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor. İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşma sonuna kadar oyunda kalan Enes, sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı. 78. dakikada Celta Vigo'dan Joseph Aidoo, Enes Ünal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Kart cezalısı Enes, Real Madrid maçında oynamayacak Enes, 90+2. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü ve 13 Mayıs'ta deplasmandaki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon toplam gol sayısını 14'e çıkaran Enes, Barcelonalı Robert Lewandowski (19) ve Karim Benzema'nın (17) ardından La Liga'da Espanyollu Jose Luis Mato ile birlikte en golcü 3. futbolcu konumunda bulunuyor. Enes Ünal'dan rekor Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak İspanya La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu. Getafe formasıyla 98, Valladolid formasıyla 68, Villarreal formasıyla 23 ve Levante formasıyla 7 maçta forma giyen Enes, bu alanda rekor kırdı. 25 yaşındaki futbolcu toplamda çıktığı 196 maçta 52 gol ve 14 asistlik katkı verdi.