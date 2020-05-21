La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi

La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.

La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.

Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.

La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi

PROTOKOLDE YER ALAN DİĞER KURALLAR

- Oyuncular ve antrenörler her maçtan 24 saat önce incelenecek ve stadyuma geldiklerinde ateşleri ölçülecek.

- Maç topları düzenli olarak dezenfekte edilecek.

- Oyunculara ısınma öncesi ve sonrasında dezenfektan sunulacak.

- Tüm oyuncular ve teknik personel stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

- Maçlardan önce el sıkışma olmayacak.

- Antrenörler maç sonu basın toplantılarını video konferans olarak düzenleyecek.