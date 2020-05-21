La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.





TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.



Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.



Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.





PROTOKOLDE YER ALAN DİĞER KURALLAR

- Oyuncular ve antrenörler her maçtan 24 saat önce incelenecek ve stadyuma geldiklerinde ateşleri ölçülecek.



- Maç topları düzenli olarak dezenfekte edilecek.



- Oyunculara ısınma öncesi ve sonrasında dezenfektan sunulacak.



- Tüm oyuncular ve teknik personel stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak.



- Maçlardan önce el sıkışma olmayacak.



- Antrenörler maç sonu basın toplantılarını video konferans olarak düzenleyecek.