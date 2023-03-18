Lale Orta maç özetini değiştirdi iddialarını yalanladı MHK Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluşa baskı yaptı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, dünden beri sosyal medyada trend topic (TT) listesinde yer alıyor. Bunun nedeni Orta hakkında atılan çarpıcı iddialar.

Spor Gecesi Digital YouTube kanalında gazeteci Haluk Yürekli ve partneri Gökhan Dinç, dün akşamki programramlarında Orta'nın yayıncı kuruluşa müdahale ettiğini öne sürdü.

Yürekli, beIN Sports'un hakem programı olan Trio'nun eski yorumcusu olan yeni MHK Başkanı Lale Orta’nın, söz konusu programa; yani eski hakem arkadaşlarına müdahale etmeye kalkıştığını söyledi.

İddialar neydi?

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası yayınlanan Trio'da yapılan bir yoruma sert tepki gösteren Lale Orta, kanalın bir yetkilisini aradı. Yapılan yorumun yanlış olduğunu savunan Orta, ertesi günkü programda düzeltme yapılmasını istedi.

Orta, "Yoksa kanala gelerek 'Kuralına Göre' programında bizzat ben açıklama yapacağım." dedi.

Söz konusu program TFF tarafından hazırlanıyor ve ayda bir gün beINSports'ta yayınlanıyor. Program haftalık olarak başlasa da sonra aylığa çevrildi.

Trio yorumcuları reddetti

Galatasaray-Kasımpaşa maçının son dakikaları oynanırken Kasımpaşalı Donk ile topsuz alanda çarpışan Zaniolo, dönüp giderken, Hollandalı stoper, İtalyan oyuncuya arkasından isabet etmeyen bir tekme sallıyor. Ancak Donk, bununla da yetinmeyip Galatasaraylı oyuncuyu kovalıyor ve arkadan ikinci bir hamle ile aşil tendonuna basmaya çalışıyor.

Topsuz alanda olduğu için hakem bu iki hareketi kaçırıyor. Böylece net kırmızı kartlık hareket için VAR müdahalesi de gelmiyor. İşte bu pozisyon aynı akşam Trio programında Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Seçim Demirel tarafından yorumlanıyor.

Üç isim de Donk’un Zaniolo’ya yaptığı müdahalenin hakem tarafından görülse net kırmızı kart olduğunu ama eldeki görüntülerin basmayı tam göstermediği için VAR’ın müdahale etmemesinin de doğru olduğunu söylüyor.

Orta, VAR odasından görüntü alıp yolladı

Bu yorumları dinleyen MHK Başkanı Lale Orta, çok sinirleniyor ve ertesi günü hemen VAR odasına giderek, yayıncı kuruluşun depolanan kamera görüntülerini tarıyor. Donk’un Zaniolo’nun aşil tendonuna tam olarak basmadığını gösteren görüntüyü cep telefonuna kaydederek, beIN Sports Program Koordinatörü Murat Caner’e ulaştırıyor.

MHK Başkanı, o akşamki Trio programında yorumcuların düzeltme yapmasını talep ederken, bu yapılmazsa kendisinin kanala gelerek 'Kuralına Göre' programında bunu yapacağını söylüyor.

İnternetteki özette pozisyon değişti

Öncelikle bir MHK Başkanının VAR görüntülerini izlemeye yetkisi olsa da bu görüntüleri dışarıya vermesinin yasak olduğunu hemen söyleyelim. Murat Caner, görüntülerin kendisine ulaşmasından sonra Trio yorumcularına durumu iletiyor. Ama Yıldırım, Çoban ve Demirel, yorumlarını değiştirmeyeceklerini cevabını veriyor. Yorumcular, bu programın tarihinde böyle bir şeyin hiç olmadığını de ekliyorlar.

Trio yorumcularının bu cevapları muhtemelen Lale Orta’ya iletiliyor. Trio'da değişiklik yaptıramayan Orta, istediği görüntünün maç özetine konulmasını istiyor. Yani önce yayınlanan açının yerine kendi yolladığı açıyla değişiklik yapılmasını istiyor.

Orta'nın bu talebi yayıncı tarafından kabul ediliyor. Çünkü beIN Sports’un daha önce internet sitesine koyduğu Galatasaray-Kasımpaşa maçının özet görüntülerinde daha önce yer almayan Donk-Zaniolo pozisyonu, Orta'nın tepkisinden sonra bir anda özetin 5.40 dakikasında yer almaya başlıyor.

Lale Orta yalanladı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluşa baskı yaptığı" yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.

Orta, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.