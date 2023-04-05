Lale Orta'dan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı açıklaması Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği derbi karşılaşmasında tartışmalara neden olan penaltı pozisyonunu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta yorumladı.

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde maçın 37. dakikasında Onur Bulut'un müdahalesiyle Arda Güler yerde kalmış ve sarı-lacivertliler, penaltı kazanmıştı.

Topun başına geçen Enner Valencia golü bularak takımını 1-0 öne geçirmişti.



Genç futbolcunun penaltı pozisyonu ise tartışmalara neden olmuştu.

"Pozisyon penaltı değil ama hocamızın art niyetli olduğunu düşünmüyorum"

Son olarak pozisyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan Kuralına Göre programında değerlendirdi.

Penaltı pozisyonu hakkında Orta şu ifadeleri kullandı:

"Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar. VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir. Hakemlerimizin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır."

Halil Umut Meler penaltıyı verdi

Derbide pozisyon için bir süre VAR'la irtibat kuran Halil Umut Meler, herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyince penaltının kullanılmasını istedi.

Sarı-lacivertli takımda penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Valencia, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye doğru yerden düzgün vurdu. Kaleci Mert köşeyi doğru tahmin etse de gole engel olamadı.

Böylelikle Ekvadorlu forvet, bu sezon Süper Lig'deki 26. golünü kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports’tan alınmıştır.)