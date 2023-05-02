Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Everton'ı geçemedi İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı mücadelede konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

AA

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, Everton'ı ağırladı.

Konuk ekip 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi ekipte James Maddison kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı; Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.