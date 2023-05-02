Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Everton'ı geçemedi
AA

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, Everton'ı ağırladı.

Konuk ekip 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Everton'ı geçemedi

Ev sahibi ekipte James Maddison kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı; ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Everton'ı geçemedi