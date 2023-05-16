Leicester City'yi farklı geçen Liverpool art arda 7. kez kazandı Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Leicester City'yi 3-0 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı.

AA

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye konuk oldu.

Konuk ekip 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi.

Salah'tan üç asist

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah üç golün de asistini yaptı.

Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Liverpool, 65 puanla beşinci sıradaki yerini korudu ve üstünde yer alan Newcastle United ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

30 puanlı Leicester City ise 19. sırada kaldı.