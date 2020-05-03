Lemina: Kiralık geldim ama umarım böyle devam etmez Galatasaray'ın, Southampton’dan kiralık olarak renklerine kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini belirtti.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralık olarak gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

''ADIMI KULÜBÜN TARİHİNE YAZDIRMAK İSTİYORUM''

Sarı-kırmızılı ekipte adını tarihe yazdırmak istediğini belirten Lemina, Galatasaray'da kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

26 yaşındaki futbolcu, ''Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez.'' ifadelerini kullandı.