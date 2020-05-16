Lemina'dan Southampton'a: G.Saray'da kalmak istiyorum Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, Southampton'a geleceğiyle ilgili haber gönderdi. Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönmek istemediğini söyledi.

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Galatasaray, kemik kadroyu korumak istiyor.

En kilit üçlü olarak Lemina, Onyekuru ve Seri'yi gören teknik direktör Fatih Terim'in, özellikle Gabonlu oyuncunun mutlaka takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Sezon başında kiralık kadroya katılan 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 16 milyon euro. Mevcut kriz ortamında Galatasaray'ın bu rakamın yarısını dahi ödemesi zor gözüküyor. Dolayısıyla Cimbom, 1 sene daha Lemina'yı kiralamak amacında.Fakat kulübü Southampton oyuncusunu satmaktan yana.

İşte tam da bu aşamada Lemina'nın devreye girdiği ve İngiliz ekibinden kolaylık istediği belirtildi.

"G.SARAY'DA MUTLUYUM"

Lemina'nın kulübüyle görüşüp, “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım.” talebinde bulunduğu belirtildi.

İNGİLİZLER 1 YIL DAHA KİRALAYABİLİR

Başarılı orta sahanın bu tavrı ibreyi şimdilik Cimbom'a çevirirken, Southampton yüksek bir teklif almazsa, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Lemina'yı 1 yıl daha Aslan'a kiralayabilir.